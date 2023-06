I ndagare sull’alluvione non serve. È questa la sintesi di una dichiarazione di Giuseppe Amato, capo della Procura della repubblica di Bologna. A chi gli chiede spiegazioni risponde: «Non si può avviare un’indagine per ogni evento naturale, non è questo il ruolo del pm». Nessuna responsabilità penale? «L’evento è stato così unico e imprevedibile che era difficile evitarlo». Per certuni la causa di questi disastri è il cambiamento climatico, si indagherà su chi lo provoca? «E chi sarebbe e a quale livello? I processi sono una cosa seria, non sono una ricostruzione filosofica rispetto alla quale chiunque può dire tutto e il contrario di tutto». Messaggio che il buon senso condivide. I fanatici dell’ideologia green, che vogliono salvare il Pianeta, dovrebbero recepirlo. Il Pianeta si salverà da solo, come ha sempre fatto nei 3,4 miliardi di anni della sua vita. Durante i quali ha superato cataclismi spaziali a confronto dei quali le nostre offese sono punzecchiature. La Terra non è mai stata a rischio di estinzione e nemmeno ora lo è. É viva e perciò muta, come ogni organismo vivente. E come ogni vivente morirà, ma di morte cosmica. Non saremo noi i suoi killer. Noi possiamo ferirla, sporcarla, sfigurarla come stiamo facendo; non possiamo cambiarne il destino. Che è quello di vivere e continuare a produrre vita.

