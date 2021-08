C ovid a parte (che non è certo un dettaglio) la seconda parte del 2021 sta regalando all’Italia una serie di belle notizie. Pensate un po’ i Maneskin (che hanno trionfato a Sanremo con il loro rock duro e puro e con un po’ di ruffianeria) hanno vinto anche l’Eurovision, che sarebbe un Festival di Sanremo in salsa europea. Non accadeva da 31 anni. E l’Italia del calcio che ti combina? Risorge dalle ceneri della squadra che lo sciagurato ct Ventura non era riuscito a portare ai Mondiali del 2018 in Russia e vince gli Europei. La prima e unica vittoria risaliva addirittura a 53 anni fa. Poi iniziano le Olimpiadi Tokio e qua ne abbiamo visto delle belle. Gianmarco “Gimbo” Tamberi, ko cinque anni fa per un infortunio alla caviglia, vince la medaglia d’oro nel salto in alto, impresa che mancava da 41 anni. Dieci minuti dopo Marcell Jacobs, il texano-bresciano, si laurea uomo più veloce del mondo, vincendo i 100 metri. La gara regina dell’atletica, a sua volta regina dei giochi olimpici. Non accadeva da sempre. Insomma, per dire che la seconda parte dell’anno ha assunto i caratteri della straordinarietà, del mai visto o quasi. Poi ci hanno pensato Berlusconi, Salvini, Letta, Conte e Di Maio, con il loro teatrino, a riportarci alla normalità.

