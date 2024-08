C hi fa il mestiere più antico del mondo non paga le tasse, in Italia. Ma chi paga le tasse, talvolta può riuscirci solo se si mette a fare quel mestiere tanto antico. La notizia non sarebbe tra le più credibili, se non fosse che ha il marchio di garanzia del Corriere.

In soldoni (la metafora è appropriata), una signora non riesce a pagare le cartelle esattoriali del suo negozio, fallito nella zona tra Brescia e Mantova. E siccome dio perdona, ma il fisco no, ha pensato che l’unica via d’uscita per onorare il suo personale debito pubblico fosse disonorarsi: fa la escort. Allo Stato deve duecentomila euro, sconosciuta la tariffa personale. Per i calcoli fate voi: come si dice, “al vostro buon cuore”.

Ci sta sempre bene, nel circuito delle notizie d’estate, il sesso: fa molto chiacchiera da ombrellone. Soprattutto se è alla base di una rapina in casa nel Napoletano, da parte di due banditi assoldati nientemeno che da due frati francescani, uno dei quali è ora in custodia cautelare. Non volevano i soldi, ma Fratello Cellulare di un tizio che conteneva foto compromettenti di rapporti sessuali dei due religiosi con ragazzi pagati. Sesso in cambio di soldi, insomma, e non doveva trapelare. Però noi sappiamo come sono fatti, lassù: quasi sempre rimettono a noi i nostri debiti. Dev’essere che, da quelle parti, stavolta è mancato l’entusiasmo.

