“D io, Patria, Famiglia”. E Beautiful, aggiunge il governatore della Campania Vincenzo De Luca che banalizza con il suo solito sarcasmo i dogmi mazziniani recuperati da Giorgia Meloni e parte della destra. Tutte le religioni hanno un proprio Dio e, come scrive il teologo Paul Tillich, “Dio può essere negato solo nel nome di Dio”. La famiglia è relativa, stretta o allargata, esiste nel vincolo e svanisce nella convivenza che ricorda la convenienza. Con Patria il discorso scivola nel nazionalpopolare: l’Italia chiamò: sììì. Se a chiamare è però il Fisco i patrioti virano su Montecarlo: dettagli. L’amor di Patria, anche se non quanto Dio o la famiglia di Nazareth, resta comunque forte, tant’è che la Lega ne ha approfittato per depositare in commissione Difesa a Montecitorio la proposta di legge che prevede di ripristinare (nel 2005 venne solo sospesa) la naia di 6 mesi per i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 26 anni, che - recita Salvini- “fa solo bene ed è una grande forma di educazione civica al servizio delle comunità, di attenzione al prossimo e di rispetto per se stessi e gli altri”. Molti i dubbi e parecchi i no. Il ministro alla Difesa Guido Crosetto ha definito la proposta “ridicola e anacronistica”. Particolare non proprio a margine, la spesa: 15 miliardi di euro ogni anno. All’attenti del comandante lo sberleffo degli intruppati: riposo.

