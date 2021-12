I giornali istruiscono e divertono, fa piacere scovare notiziole relegate a fondo pagina che, per così dire, ti rimangono dentro. Per esempio, ho letto dei settant’anni di Ilona Staller, in arte (arte?) Cicciolina, per merito (merito?) di Marco Pannella approdata ai banchi del Parlamento. «Il mondo del porno è cambiato», ha detto conversando con l’intervistatore. «Adesso voglio tornare a cantare». Mai saputo che il canto fosse la sua arte, avrei pensato a tutt’altra cosa. E che dire di Roberto Cazzaniga, pallavolista di ottimo livello finito nel giro della Nazionale? È stato fidanzato per 15 anni con una ragazza che non ha mai visto. Con lei ha solo chattato. E le ha versato la bellezza di 700mila euro. Naturalmente era una truffatrice. Dico io, 15 anni? Compagni di squadra e amici hanno organizzato una colletta che sinora ha fruttato 10mila euro. Una consolazione per il primatista mondiale di ingenuità. Anche Flavia Vento (non so come definirla, showgirl?) ha rischiato grosso. Ha dialogato via internet a lungo con uno che credeva fosse Tom Cruise. Si è insospettita quando il sedicente Tom (attore da 58 milioni di dollari di guadagni all’anno) le ha chiesto soldi. Allora Flavia ha capito. Ma non è che ci volesse molto

© Riproduzione riservata