A Uri, piccolo borgo dell’entroterra sardo in provincia di Sassari, si svolge la sagra del carciofo, prodotto tipico locale molto diverso da quello romano.

Parliamo infatti del carciofo spinoso, più longilineo, con una polpa più carnosa e dal sapore meno amarognolo.

Per celebrare questa tipicità (il prodotto è anche Dop) Uri organizza una sagra con ricette a base di carciofo, da quelle tradizionali alle più innovative. Ovviamente la sagra non è solo l’occasione per assaggiare il carciofo, ma anche per degustare altri prodotti tipici del posto: formaggi, vini, olio. Previsti diversi eventi collaterali: mostre di artigianato, canti a balli in piazza.

La sagra estiva del carciofo (è bene precisare estiva, perché un’altra si è svolta a marzo) si tiene il 2 e 3 agosto.

Venerdì 2 l’appuntamento con laboratori, degustazioni e musica. E con l’anteprima della sagra, alle 18 al nuraghe Santa Cadrina, un convegno intitolato “Quattro sapori della terra a confronto. Pane, acqua, vino e carciofo”. Sabato 3 si tiene la gara di corsa podistica, poi mostre e visite guidate nel centro del Sassarese. Si chiude alla sera con cena a base di prodotti tipici e intrattenimento musicale.

(Unioneonline)





