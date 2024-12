Il 14 dicembre torna a Berchidda “Notte de chelu”, l’evento che rende il centro gallurese una piccola capitale sarda del Natale, con i suoi presepi artistici allestiti nei rioni del paese, la musica e le degustazioni dei prodotti enogastronomici.

Storia e origini della manifestazione

L’evento è giunto all’undicesima edizione, ma nasce un secolo fa dall’opera di Pietro Casu, sacerdote, scrittore e studioso di lingua sarda. “Notte de chelu” è una delle nove canzoni scritte in origine per la novena di Natale a Berchidda e diventate classici delle messe natalizie nelle chiese sarde.

Uno dei presepi allestiti (Archivio)

Notte de Chelu 2024: il programma

Sabato 14 dicembre, alle 18, l’inaugurazione della manifestazione con la visita agli otto presepi rionali. Un percorso che passa anche attraverso cantine e birrifici locali, in cui si alternano inoltre musica e degustazioni. Alle 18 iniziano anche i concerti e i canti natalizi con il Coro Polifonico Pietro Casu, Shakin’ Apes e la musica itinerante della Seuinstreet Band. Dalle 19 alle 20.30 musica tra i rioni con Matteo Leone, Movin’ On Up Gospel Choir, Boghes de Limbara e Angus Bit. Alle 23 il concerto finale in piazza del Popolo con Shakin’ Apes.

Domenica 15 dicembre l’apertura della giornata è alle 11.30, con la visita ai presepi rionali e il percorso enogastronomico. Concerto aperitivo tra i presepi con i Pax. Alle 13 cerimonia della vestizione con Stefania Demuru a Sa Funtanedda, momento suggestivo che celebra tradizioni e simboli del Natale. Dalle 13.30 alle 19 musica tra i rioni con i canti natalizi del Coro di Buddusò, le esibizioni di Coro Baronia di Budoni, Angus Bit, SoloSophia, Bonayres. In chiusura l’aperitivo musicale tra i presepi. E ancora: alle 16.30 letture per bambini con Luca Nieddu in Vicolo Sa Morighessa e alle 17.30 attività per bambini con Giuseppe Angioi in Piazza Fonte Nuova.

Presepi rionali

Otto presepi a grandezza naturale realizzati a mano, uno per ogni rione, allestiti dalla creatività e dalla maestria degli abitanti, uniti in un percorso enogastronomico, musicale e artistico. Saranno visitabili sino al 6 gennaio.

I musei

Saranno aperti il Museo del Vino e il Museo Pietro Casu con visite guidate curate dall’Associazione Eredi P. Casu.

I concerti

La musica è parte integrante di Notte de Chelu. Nei giorni dell’evento, i rioni risuoneranno di concerti e spettacoli che celebrano la tradizione locale.

I mercatini di Natale

Anche i mercatini animano il paese, solo nel weekend del 14 e 15 dicembre, con esposizioni di artigianato locale e stand enogastronomici.

