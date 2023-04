Torna a Muravera l’attesissima “Sagra degli Agrumi”, che ogni anno riempie il paese con migliaia di presenze.

Un appuntamento che celebra la produzione di agrumi della zona, in particolare mandarini e arance, famosi per la loro qualità e il loro sapore. E che segna anche l’inizio della stagione turistica nell’intero Sarrabus, fungendo da importante vetrina per le produzioni locali.

Quest’anno la sagra, giunta alla 49esima edizione, si svolgerà dal 21 al 23 aprile. Il clou è previsto per domenica 23, con la grande sfilata per la via principale del paese.

Sfileranno i gruppi folkloristici provenienti da tutta l’Isola, le Etnotraccas e le Traccas, dei carri “museo” che riproducono gli ambienti della vita agropastorale del passato, le maschere tradizionali della Sardegna e i Cavalieri del Sarrabus.

In serata i gruppi danzeranno accompagnati dal suono delle launeddas e la serata si concluderà con balli, premiazioni e una grande festa nella piazza principale del paese.

Ovviamente per tutti i 5 giorni ci saranno eventi, degustazioni, concorsi, mostre, spettacoli. Particolarmente belle le mostre dei costumi lavorati a mano e pieni di gioielli preziosi realizzati con la tecnica della filigrana. Per l’occasione le vie del paese saranno addobbate con tappeti e arazzi multicolori.

Nata come fiera agricola, la Sagra degli Agrumi di Muravera è stata inserita nel circuito dei Grandi Eventi della Sardegna.

(Unioneonline/L)

