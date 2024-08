Torna Maskaras, il carnevale estivo di Muravera giunto alla sua 19esima edizione.

Colori, suoni e tradizioni per una parata di maschere sarde e gruppi folk che porteranno in scena le tradizioni dell’isola, abiti, gioielli, danze e musica. L’evento è organizzato dal Comune con il sostegno della Regione, l’assessorato al Turismo, con la collaborazione della Pro loco “Murera” e “Muravera Welcome”.

Appuntamento imperdibile dell’estate del Sarrabus, Maskaras attira a Muravera gli abitanti locali e migliaia di turisti che vogliono provare un’esperienza immersiva nelle tradizioni dell’Isola.

Il programma

Appuntamento al calar della sera per giovedì 8 agosto, il nome dell’evento è “Maskaras, bistiris & ballos”. I gruppi in maschera e i gruppi folk sfileranno per le vie del centro a partire dalle 22, con gran finale in piazza Europa.

Presenta l’evento Giuliano Marongiu, a concludere il tutto lo spettacolo dei balli in piazza fino a tarda notte con i Dilliriana.

Quest’anno un cartellone per pubblicizzare l’evento è stato piazzato all’aeroporto di Elmas: «Muravera è cultura, tradizione, paesaggi mozzafiato. Quest'anno abbiamo messo a punto un importante cartellone di eventi e 'Maskaras' rappresenta il clou della nostra offerta per i tanti ospiti che affollano il nostro territorio. Giusto quindi pubblicizzarlo in un luogo come l'aeroporto di Cagliari che si caratterizza per un elevato traffico di passeggeri che ci consente di farci conoscere al meglio», ha spiegato l’assessore al Turismo Matteo Plaisant.

Le maschere

Ancora non sono state rese note nel dettaglio tutte le maschere presenti, ma ci saranno come sempre tutte quelle più rappresentative dei carnevali tradizionali della Sardegna: i Mamuthones di Mamoiada, Boes e Merdules di Ottana, Urthos e Buttidos di Fonni, sos Tumbarinos di Gavoi, s’Urtzu e sa Mamulada di Seui, sos Colonganos di Austis e i Mamutzones di Samugheo. E non saranno le uniche.

