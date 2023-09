Tre weekend di settembre, 100 chiese romaniche che aprono in Italia con diverse iniziative, 61 delle quali in Sardegna.

È cominciato nel fine settimana del 16 e 17 settembre e si concluderà in quello del 30 settembre-1 ottobre “Italia Romanica”, iniziativa culturale che si focalizzata sull’architettura e l’arte medievale italiana.

Un’epoca per certi versi oscura ma che ci ha regalato dei veri e propri capolavori ancora oggi ammirati da tutti. Dalle cattedrali gotiche alle chiese romaniche, appunto.

La manifestazione è ideata e promossa dalla “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”. Se lo scorso anno si chiamava “Le giornate del romanico in Sardegna”, oggi si chiama “Italia Romanica” perché verranno aperte cattedrali, chiese, abbazie e monasteri anche in Sicilia e Lombardia.

Una manifestazione in continua crescita, dal livello regionale a quello interregionale, e per il numero di chiese aperte: l’anno scorso furono 50 i comuni sardi ad aderire, quest’anno sono già 61 mentre il totale è addirittura 100. Previste una serie di visite guidate, eventi ed esperienze immersive per celebrale l’epoca romanica mettendo il luce il contributo alla storia e all’arte di scultori, pittori, ingegneri e architetti del Medioevo. Cento luoghi del romanico saranno inoltre digitalizzati, migliorandone la fruizione e rendendoli più accessibili al grande pubblico.

Ecco i comuni sardi che aprono le loro chiese in questi tre weekend settembrini.

Sabato 16 e domenica 17 settembre 2023

Bonarcado

Bosa

Cabras

Codrongianus

Galtellì

Gesico

Ittireddu

Mogoro

Ollastra

Ottana

Ploaghe

Samassi

Santa Maria Coghinas

Santa Giusta

Silanus

Tramatza

Uri

Usini

Zeddiani

Zerfaliu

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Anela

Ardara

Banari

Bulzi

Guasila

Irgoli

Masullas

Oschiri

Porto Torres

Quartu Sant’Elena

Santu Lussurgiu

Sardara

Tergu

Tratalias

Uta

Villamassargia

Villaspeciosa

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023

Bauladu

Cargeghe

Cossoine

Dolianova

Florinas

Fordongianus

Ghilarza

Iglesias

Milis

Olbia

Oristano

Orotelli

Oschiri

Ozieri

Pula

San Vero Milis

Semestene

Siamaggiore

Siddi

Simaxis

Solarussa

Villa San Pietro

Villamar

Villaputzu

