Cinque giorni di festa sfruttando anche il ponte del 25 aprile. Dal 24 al 28 aprile torna l’ormai attesissimo Bosa Beer Fest, uno dei festival di birra artigianale di maggiore successo in Italia.

Sono 31 i birrifici che partecipano, non solo sardi. Ecco l’elenco.

-Birrificio Babylon | Folignano, ITA

-Birrificio Baladin | Piozzo, ITA

-Birrificio Busa dei Briganti | Padova, ITA

-Birrificio Canediguerra | Alessandria, ITA

-Birrificio Centoteste | Tortolì, SRD

-Birrificio Croce Di Malto | Trecate, ITA

-Birrificio di Cagliari | Cagliari, SRD

-Birrificio Dolmen | Sassari, SRD

-Birrificio Epica | Sinagra, ITA

-Birrificio Horo | Sedilo, SRD

-Birrificio Isola | Thiesi, SRD

-Birrificio La Villana | Vicenza, ITA

-Birrificio Mezzavia | Selargius, SRD

-Birrificio Nanumoru | Sanluri, SRD

-Birrificio Nora | Oliena, SRD

-Birrificio Puddu | Oristano, SRD

-Birrificio Rebel’s | Roma, ITA

-Birrificio Renton | Fano, ITA

-Birrificio Ritual Lab | Formello, ITA

-Birrificio Seddaiu | Thiesi, SRD

-Birrificio War | Cassina de’ Pecchi, ITA

-East Side Brewing | Latina, ITA

-Evoque Brewing | Trebaseleghe, ITA

-Harvest | Settimo San Pietro, SRD

-Jungle Juice Brewing | Roma, ITA

-Moor Beer Company | Bristol, UK

-Piccolo Birrificio Clandestino | Livorno, ITA

-Shardana Beer Brothers | Assemini, SRD

-Sorres | Borutta, SRD

-TrediciZeroUno | Nuoro - Olbia, SRD

-Birrificio Evoque | Trebeseleghe, ITA

Sulle due sponde del fiume Temo si potranno dunque assaggiare decine di birre, degustare dell’ottimo street food e assistere a diversi eventi dal vivo. L’ingresso non è gratuito, si paga un ticket da 8,20 euro. Mercoledì 24 gli stand aprono dalle 15 alle 2 di notte, gli altri giorni dalle 11 del mattino alle 2 di notte.

Ogni giorno previsti dj set e concerti dal vivo.

E poi, per il secondo anno, che “Top of the Hops”, il concorso che premia le migliori birre. Questa volta è diviso in due categorie: la prima è il Concorso nazionale Top of The Hops 2024 per birre chiare, di bassa fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione tedesca e ceca, ed è aperto a tutti i birrifici italiani mentre il secondo è il "classico ed originale" Concorso Top of The Hops Bosa Beer Fest, riservato ai birrifici artigianali invitati a partecipare al Bosa Beer Fest 2024.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata