Torna ad Alghero, nella borgata di Sa Segada, la sagra delle Fragole.

Il 7 maggio appuntamento con la settima edizione di un evento che, seppur relativamente nuovo, è ormai un simbolo del calendario di eventi della primavera algherese.

Organizza il “Comitato di Borgata di Sa Segada – Tanca Farrà”.

Nel luogo dove si svolge la sagra c’è anche un’area food con la possibilità di pranzare.

Apertura degli stand alle 10 del mattino: non solo fragole, in vendita anche tanti altri prodotti alimentari e manufatti artigianali. A partire dalle 11 comincia l’intrattenimento per bambini e il raduno delle Fiat 500. Dalle 12 il pranzo all’ombra del boschetto: grigliata, panini, pizze. Alle 16 la gigantesca torta di fragole, poi dimostrazioni di danza e ballo.

Per tutta la giornata ad accompagnare i partecipanti ci saranno la musica e le canzoni di Massimo Melis.

