Torna sabato 15 luglio Akènta Day, evento simbolo dell’estate di Alghero e uno degli appuntamenti più importanti dell’intera Sardegna.

La baia di Alghero ospita l’evento della Cantina Santa Maria La Palma, durante il quale si assiste all'emersione della cantina subacquea della Sardegna.

Al mattino una flotta di imbarcazioni parte dal porto della città catalana per permettere a tutti i partecipanti di vedere l’emersione della cantina subacquea, poi aperitivo e brindisi. Quindi le barche si spostano in una baia della Riviera del Corallo per una sosta con tuffi, relax e pausa pranzo. Nel pomeriggio su ogni barca un dj set, viene chiamato l’Emersion Party, una festa a filo d’acqua con tanti brindisi. L’evento è già sold out, si può vedere sul sito ufficiale.

Evento più unico che raro, l’Akènta Day è l’unica occasione in tutto il mondo in cui è possibile vedere l’emersione di una cantina subacquea, il tutto durante una crociera nelle splendide acque della costa algherese.

Siamo ormai alla sesta edizione: la prima, che risale al 2016, aveva coinvolto una sola barca. Poi una crescita esponenziale che ha portato nel 2022 – dopo due anni di stop causa Covid – alla partecipazione di otto imbarcazioni ufficiali e oltre 50 barche private.

E quest’anno c’è una ulteriore novità, è possibile infatti prenotare un tour in elicottero per sorvolare le campagne di Alghero e osservare le terre dell’Akènta. Un evento che di anno in anno accresce la sua attrattività, richiamando turisti da tutto il mondo.

Finita la crociera, la festa continua. Perché di sera è previsto il live della band “I Pirati” nell’enoteca e vineria La Cantina, mentre dalla mezzanotte il giovane dj Albert Marzinotto è pronto a far ballare tutti sino a notte fonda, con una serata ad ingresso gratuito.

