Dopo aver toccato diverse località sarde, la Festa del Gusto è arrivata a Cagliari, a Marina Piccola. Lo scorso 3 agosto, e ci accompagnerà fino al 20.

Per quasi tutto il mese ogni sera a partire dalle 18 al porticciolo di Marina Piccola sarà possibile degustare pietanze sarde, italiane e internazionali di tutti i tipi. Il meglio dello street food è protagonista.

Ci sono 60 stand. Protagonista ovviamente l’Isola, tra antipasti locali tipici, taglieri, maieletti, arrosticini e hamburger di pecora, carni tipiche altro.

Ma si spazia dalla paella spagnola alla picanha brasiliana, dal magnifico stand argentino, un’enorme grigliata di asado in un’area di decine di metri quadri, allo stand messicano con tacos e burritos.

Non mancano le altre specialità italiane: il tempio della porchetta rappresenta la cucina romana, poi ci sono i panzerotti pugliesi, le prelibatezze napoletane e siciliane (in particolare i dolci in quest’ultimo caso).

E, novità di quest’anno, lo stand dedicato ai vegani.

L’offerta, insomma, è molto ampia: non mancano birre artigianali sarde e provenienti dal resto della penisola e cocktail.

Ogni sera ad animare la Marina Piccola ci sarà uno spettacolo, prevista anche una sfilata di maschere sarde.

(Unioneonline/L)

