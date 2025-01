Oggi su Ricette sarde, parliamo di un piatto tipico della Sardegna meridionale: sa pudda prena.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Nerina Doi dell’agriturismo “Sogno Sulcitano” di Masainas.

INGREDIENTI – «Una gallina di circa 2 chili, 5 uova, prezzemolo tritato, sale, olio evo, pepe nero, pane grattugiato, aglio, pomodori secchi e un pomodoro fresco».

COME FARE IL RIPIENO O SU PREIMENTU - «Bisogna tritare il fegatino della gallina con il coltello, versare dell’olio tiepido, aggiungere prezzemolo, un pizzico di aglio, di pepe nero e di sale. Si aggiungono quindi le uova precedentemente sbattute e poi il pane grattugiato. Il tutto va poi mischiato».

PREPARAZIONE E COTTURA - «Si spenna e poi si apre la gallina, sia nella parte superiore che inferiore, la si svuota e una volta che si è creato l’impasto e questo è ben amalgamato, con un cucchiaio si riempie la gallina da entrambi i lati con questo impasto. Una volta riempita, si cuce la gallina con ago e filo; successivamente, viene lavata e poi asciugata. La si mette poi in una pentola con acqua, un paio di foglie di prezzemolo, pomodori secchi e un pomodoro fresco. Si lascia bollire a fuoco lento per circa un’ora: il tempo varia anche a seconda dell’età della gallina. Quando è bollita, si può utilizzare il brodo per fare la minestra».

COME SERVIRE SA PUDDA PRENA - «Una volta tolta la gallina dal brodo, la si mette in un piatto, filtrando il brodo e utilizzandolo per fare la minestra. Si scuce quindi la gallina, la si apre e si toglie l’impasto interno. Il ripieno deve essere tolto separatamente dalla gallina, altrimenti si rompe; lo si taglia quindi a fette e una volta che la gallina viene tagliata a pezzi, la si serve con una fetta di ripieno».

