Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto che è una rivisitazione isolana di un grande classico della cucina italiana: le lasagne con il pane carasau.

INGREDIENTI. Pane Carasau, salsiccia, carote, besciamella, gambo di sedano, cipolla, olio evo, sale, funghi, vino bianco, pepe nero, brodo vegetale, parmigiano reggiano.

PREPARAZIONE DELLE LASAGNE DI CARASAU. Prima di tutto si tritano finemente le carote, il gambo di sedano e la cipolla. In una padella si mette dell’olio evo e lo si fa scaldare: qui poi si inserisce il trito di cipolla, sedano e carota. Si lascia soffriggere il tutto per circa dieci minuti, in modo che la cipolla diventi dorata, ma facendo attenzione che non bruci. Intanto si può sbriciolare la salsiccia con le mani. In seguito, si lavano e poi si tagliano finemente i funghi. A questo punto si può aggiungere la salsiccia al soffritto e lasciarla cuocere per un’altra ventina di minuti circa a fuoco basso. A metà cottura, bisogna sfumare il tutto con del vino bianco ed eventualmente aggiungere un po’ di brodo vegetale per evitare che il sugo si asciughi. Una volta che la salsiccia è quasi cotta, si possono aggiungere i funghi e magari del brodo che renda il composto più morbido, regolando il sale e il pepe nell’ultima fase della cottura.

Quando il ragù di funghi e carne è pronto si prende una teglia e si cosparge il fondo con dell’olio evo e della besciamella. Si mettono poi le fette di carasau e le si copre con il ragù e poi con la besciamella, il parmigiano e altre due fette di carasau. Si ripete la stessa operazione fino ad ottenere almeno tre strati, nella cui sommità si può aggiungere una spolverata di parmigiano. A questo punto si mette la teglia in forno per un’ora a 160°. Negli ultimi 10 minuti si può aumentare la temperatura di circa 20° per favorire la gratinatura della superficie.

DIVERSE VARIANTI MA SEMPRE GUSTOSE. Naturalmente è possibile dare ampio spazio alla fantasia per creare delle gustose varianti alla ricetta tradizionale. Infatti, si possono preparare con le zucchine, con zucchine e mortadella o con zucchine e stracchino. O ancora: con pomodorini, ricotta e basilico. Insomma, non è indispensabile il ragù per portare in tavola un piatto delizioso e nutriente!

