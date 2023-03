L’Arco dei Baci a Sant'Antioco è il più incantevole degli anfratti rocciosi che si trovano a Is Praneddas, meta obbligata per chi ama fare snorkeling e pesca sportiva.

Magica la conformazione dell’insenatura, un arco di roccia che diventa un autentico gioiello dell’Isola e un monumento naturale. Al di sotto della scogliera la roccia e il mare hanno dato vita a una splendida piscina naturale con acqua limpidissima e poco profonda.

Come raggiungerla? L’isola di Sant’Antioco è parte dell’arcipelago del Sulcis e si raggiunge in auto tramite un ponte. Bisogna dunque arrivare in località Is Praneddas, percorrendo la strada principale dell’isola.

Si può lasciare l’auto in uno spiazzo di alberi adibito a parcheggio, appena dopo il Carolina Ranch. Quindi si deve proseguire a piedi lungo un sentiero tra pini e macchia mediterranea. Dopo una decina di minuti di cammino sarà visibile la magnifica scogliera.

(Unioneonline/D)

