Costa Rei è uno spettacolo senza confini, oltre dieci chilometri di sabbia dorata e mare turchese, all’interno dei territori costieri di Castiadas e di Muravera. Allo spettacolo contribuiscono vari tratti di spiaggia, ognuno con sue particolarità e un nome che lo identifichi.

Uno di essi, il più meridionale del litorale muraverese, inizia da un pittoresco scoglio e si estende per centinaia di metri, disegnando una lunga striscia bianca di fronte a un mare smeraldino. È la spiaggia delle Ginestre, nota anche come Scoglio di Peppino dalla roccia granitica dalla forma affusolata.

Lo Scoglio di Peppino: la meraviglia della costa Est – L’elemento più caratteristico è lo scoglio di Peppino, un monumento naturale costituito da un ammasso di granito chiaro levigato da onde e vento, lungo 80 metri e largo 25. La sua curiosa forma ricorda una tartaruga in immersione, sul cui dorso i bagnanti salgono per ammirare il panorama e per tuffarsi in acqua. Lo scoglio, oltre a dividere la spiaggia delle Ginestre dalla piccola spiaggia Santa Giusta, incastonata in un'insenatura, separa anche i confini di Castiadas e Muravera.

Descrizione della spiaggia – La sabbia è bianca, a grani grossi, e alle spalle dell’arenile si raccoglie in morbide dune sulla cui sommità spuntano ginepri e gigli di mare. Il verde mediterraneo contorna tutto il litorale di Costa Rei a nord della spiaggia delle Ginestre. Candore e morbidezza caratterizzano la sabbia, qualche scoglio affiorante interrompe l’immensa distesa turchese in cui si immerge. Alle spalle di Piscina Rei uno stagno, bordato da dune dorate, è popolato fino ai mesi più caldi da fenicotteri e altri uccelli acquatici.

Come raggiungere lo Scoglio di Peppino – Facilmente raggiungibile a piedi è unito dalla spiaggia delle ginestre da un lembo sottile di sabbia.

Spiagge nelle vicinanze – Tra le più famose a sud dello scoglio di Peppino, Cala Pira, Cala Sinzias e Monte Turnu. Verso Nord la magnifica località turistica di Costa Rei.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata