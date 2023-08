La Spiaggia S'Orologiu è una delle spiagge nascoste della Sardegna, tra le più belle in Ogliastra.

Si trova nel Comune di Tortolì, tra il Lido di Orrì e la spiaggia di Basaura.

La spiaggia è molto lunga con sabbia fine e chiara, senza posidonie spiaggiate. Il mare vanta acque trasparenti, con tonalità che vanno dall’azzurro al verde. Non è molto affollata d’estate per cui vi consigliamo di farvi tappa anche in alta stagione.

Come arrivare alla spiaggia? Bisogna procedere lungo la Strada Statale 125 in direzione Tortolì, prendere l'uscita per il paese e seguire poi le indicazioni per il Lido di Orrì e il camping Cigno Bianco. La spiaggia si trova alla fine di via Tirreno, sulla sinistra.

Non mancano i servizi: sono presenti infatti punti ristoro con possibilità di noleggiare attrezzature come ombrelloni e lettini, canoe e pedalò.

(Unioneonline/D)

