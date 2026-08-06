Ogni anno la corsa contro il tempo diventa sempre più frenetica. I grappoli d’uva appesi nei vigneti d’Italia anche questa estate stanno maturando in fretta. Così in fretta da correre ai ripari. Non a caso la vendemmia 2026 è iniziata con dieci giorni di anticipo rispetto alla media, spinta da temperature elevate e da una siccità persistente che hanno accelerato la maturazione delle uve. Il primo segnale è arrivato dall’Oltrepò Pavese, dove, nell’azienda vinicola “Defilippi I Gessi” di Oliva Gessi, sono cominciate le operazioni di raccolta delle varietà bianche destinate alla produzione di spumanti. Un avvio precoce che, secondo Coldiretti, rappresenta una delle manifestazioni più evidenti di un cambiamento climatico ormai strutturale, destinato a incidere in modo crescente sulle strategie delle imprese vitivinicole.

Se in passato la raccolta nell’area pavese prendeva generalmente il via nella prima decade di agosto, quest’anno il calendario è stato ulteriormente anticipato. E il fenomeno potrebbe estendersi anche ad altre regioni. In Toscana, per esempio, la raccolta del Sangiovese potrebbe iniziare già intorno alla metà di agosto, una prospettiva insolita per una varietà destinata soprattutto ai grandi vini rossi, la cui vendemmia si colloca tradizionalmente tra settembre, ottobre e novembre.

Cambiamento climatico

Il caldo ha favorito una rapida evoluzione dei grappoli, aumentando la concentrazione zuccherina delle uve. Un elemento che può offrire opportunità sul piano qualitativo, ma che impone anche una gestione più complessa in cantina. Le aziende sono chiamate a monitorare con attenzione l’equilibrio tra zuccheri, acidità e maturazione fenolica, per evitare che le alte temperature compromettano la freschezza e l’armonia dei vini. La vendemmia si annuncia quindi come una vera sfida enologica, con tempi di raccolta differenziati e una campagna che potrebbe estendersi per quasi cinque mesi.

Resta invece difficile formulare previsioni attendibili sulle quantità. La siccità continua a rappresentare una delle principali incognite per le rese, soprattutto nelle aree dove le disponibilità idriche sono più limitate. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge il rischio di eventi meteorologici estremi. La grandine ha già colpito diverse zone del Paese, dal Nord al Centro, causando danni localizzati ma anche gravi perdite in alcuni vigneti. Una situazione disomogenea, che rende difficile tracciare un bilancio nazionale prima che la raccolta entri nel vivo.

Sul fronte sanitario, arrivano però segnali incoraggianti. Al momento sembra scongiurato il rischio di una diffusione significativa della peronospora e la qualità delle uve viene indicata come elevata in molte aree produttive. Un dato positivo che potrebbe contribuire a sostenere il valore della produzione, anche se l’andamento climatico delle prossime settimane sarà decisivo per definire il profilo finale dell’annata.

Le difficoltà della vendemmia si inseriscono inoltre in una fase delicata per l’intero comparto. Le imprese devono fare i conti con un apparato burocratico oneroso, con l’aumento dei costi di produzione e con l’incertezza dei mercati internazionali. Secondo un’analisi di Coldiretti, gli adempimenti amministrativi sottrarrebbero al settore circa 1,6 miliardi di euro ogni anno. Nel frattempo, le giacenze di vino in cantina sono aumentate del 6,7% in quantità rispetto allo scorso anno, segnalando un rallentamento della domanda e la necessità di riequilibrare il mercato.

Dubbi

Le tensioni geopolitiche hanno contribuito ad accrescere i costi di energia, fertilizzanti e materiali. Secondo il Centro Studi Divulga, la guerra in Iran avrebbe determinato un aggravio medio di circa 250 euro per ettaro. Sul fronte commerciale, nei primi quattro mesi del 2026 l’export vinicolo italiano ha registrato una riduzione del 7% in valore, con una flessione che ha raggiunto il 15% sul mercato statunitense, anche a causa dell’impatto dei dazi.

Un’altra criticità riguarda la disponibilità di manodopera specializzata. Nonostante i progressi ottenuti sul fronte dei flussi di lavoratori e delle misure di tutela contro le alte temperature, molte aziende continuano a segnalare difficoltà nel reperire personale qualificato per le operazioni vendemmiali.

Futuro

Eppure il vino resta uno dei pilastri dell’agroalimentare italiano. Il comparto conta circa 241mila imprese viticole, genera un fatturato vicino ai 14 miliardi di euro e si sviluppa su una superficie di 681mila ettari. Il 78% dei vigneti è dedicato a produzioni a Indicazione geografica, a conferma di una forte vocazione alla qualità e al legame con i territori. A questo si aggiunge un patrimonio di biodiversità unico, costruito attorno a centinaia di varietà autoctone.

Per Coldiretti, la risposta alle difficoltà passa dalla semplificazione burocratica, dal consolidamento dei mercati tradizionali e dall’apertura verso nuove destinazioni commerciali. Ma sarà necessario anche rafforzare la capacità di raccontare il vino, soprattutto alle nuove generazioni, valorizzandone qualità, sostenibilità, cultura e identità territoriale. La vendemmia 2026 si apre dunque tra opportunità e rischi: un’annata potenzialmente eccellente sul piano qualitativo, ma segnata dall’incertezza climatica, economica e commerciale. Una prova complessa per un settore che continua a rappresentare una delle eccellenze più riconoscibili del Made in Italy.

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