Dieci, nove, otto, sette... Buon anno! Dita incrociate, piccoli gesti scaramantici e propiziatori. Se c'è un momento in cui tutti, anche i più scettici, sono disposti a cedere a riti e rituali, è proprio quello in cui si dice addio al vecchio anno per dare il benvenuto a quello nuovo. Le ore che accompagnano la mezzanotte del 31 dicembre infatti sono spesso cariche di simbolismi. Alzi la mano chi non ha mai indossato un “pezzo” di intimo rosso per il cenone di San Silvestro. Che si tratti di un boxer ironico con pupazzetti a tema o di seducenti completini con slip e bra in rosso, l’underwear rosso è quasi d’obbligo. Riti scaramantici ma anche cibi propiziatori, il piatto di lenticchie a mezzanotte, per esempio, quindi i gesti che aiutano a salutare l'anno vecchio e a dare il benvenuto al nuovo. Con gli oroscopi che le sparano grosse. C'è chi spera nella svolta lavorativa e chi in quella del cuore. E poi ci sono le promesse: dopo l’Epifania smetto di fumare, torno in palestra, ricomincio la dieta, etc. La lista dei buoni propositi potrebbe non terminare mai.

Quella tradizione antica e un po’ frivola resiste al tempo, come un amuleto che si porta tra scaramanzia e seduzione. Non importa se si crede davvero alla fortuna che promette o se lo si indossa solo per gioco: c’è, comunque, qualcosa di magico in quel gesto, qualcosa che fa sentire pronti ad accogliere l’anno nuovo con un pizzico di audacia. E allora, tra pizzi e merletti, culotte e brasiliane, tanga altissimi, reggiseni senza cuciture e ferretti ma anche morbidi mini dress da camera, per lei, c’è solo da sbizzarrirsi: anche perché in occasione di Capodanno si può (forse) osare di più. Ma anche per lui, in verità. Questa tradizione, infatti, non conosce confini né genere. Gli uomini si lasciano convincere, spesso con un po’ di ironia.

E poi a mezzanotte arriva il momento. I calici si alzano, le luci si abbassano, i fuochi esplodono nel cielo. E ci si bacia. Nessuno può vedere quel piccolo dettaglio rosso, ma chi lo indossa lo sa.

© Riproduzione riservata