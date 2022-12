L’artista olbiese

Il “Flop Tour” ha preso il via il 17 novembre scorso a Firenze. Poi ha fatto tappa a Mantova, Padova, Bologna, Livorno, Roma, Bari, Eboli, Pesaro, Milano, Brescia e Torino. Sono previsti anche tre concerti in primavera. Salmo tornerà in scena il 20 marzo a Milano, il 23 a Padova e il 24 a Torino: ultimi tre spettacoli indoor in attesa dei live estivi in programma il 17 luglio a Firenze, il 13 luglio a Roma e il 29 a Catania. Nell’Isola non ci sono spazi per ospitare una sua esibizione