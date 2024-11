Un piccolo soggetto politico si affaccia nel terrazzo del Campo largo con l’obiettivo di crescere e di portare avanti idee e concetti innovativi. Orizzonte Comune ora prova anche a strutturarsi, dotandosi di un’organizzazione capillare sul territorio. La lista, che alle Regionali di febbraio ha tagliato il traguardo del 3 per cento, grazie alle 20.824 preferenze ottenute nell’Isola, ha un coordinatore eletto dalla base. Il nome è quello dell’ispiratore stesso di questa nuova proposta nel campo del centrosinistra: si tratta di Franco Cuccureddu, attuale assessore regionale al Turismo ed ex sindaco di Castelsardo dove, per anni, è stato, tra i primi cittadini costieri, quello che maggiormente si è distinto nella ricerca di accordi con le altre regioni del Mediterraneo in modo da approfondire assieme i cambiamenti sociali, economici e, quindi, anche turistici.

In precedenza, l’assemblea dei soci aveva nominato Cuccureddu coordinatore e legale rappresentante del movimento civico, con il mandato di costruire le liste per le elezioni regionali e comunali. Aveva inoltre assegnato a Lorenzo Muggianu l’incarico di tesoriere. Cariche entrambe confermate durante l’incontro che si è tenuto a Tramatza nell’ultimo giorno di ottobre, durante il quale è stato eletto tutto il coordinamento regionale.

A far parte del coordinamento sono stati chiamati, in rappresentanza delle otto province, diverse personalità conosciute nei territori in quanto rivestono anche incarichi nelle amministrazioni locali. Si tratta di Roberto Carta e Stefano Cossu (Gallura), Antonio Cardin, Gianni Carbini, Claudio Piras, Massimo Rizzu, Ottavio Sanna, Franco Satta e Maria Lucia Tirotto (Sassari); Gian Mauro Demontis (Nuoro); Massimo Cannas (Ogliastra); Piero Franceschi, Cristina Manca, Velio Melas e Gianfranco Secci (Oristano); Daniela Diedda, Sergio Murgia ed Alex Sanna (Medio Campidano); Giorgio Alimonda, Alberto Fois e Marco Loi (Sulcis); Massimo Castangia, Marzia Cilloccu, Riccardo Cioni, Carla Cuccu, Valerio Doa, Carla Medau, Stefano Piano, Marco Pisano, Rossana Podda e Marcello Polastri (Cagliari).

Faranno parte di diritto i quattro consiglieri regionali: Sandro Porcu, Salvatore Cau, Lorenzo Cozzolino oltre allo stesso Franco Cuccureddu ed i rappresentanti dei coordinamenti regionali, che saranno individuati, dopo la costituzione degli otto coordinamenti provinciali.

Durante il dibattito, l’assemblea di Orizzonte Comune si è soffermata sull’iter legislativo della proposta di legge numero 1, presentata dal gruppo del movimento di Cuccureddu, «sulla istituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale, iscritta all’ordine del giorno dell’Aula per la prossima sessione dei lavori, sulle questioni riguardanti la sanità, la continuità territoriale e sullo sviluppo locale, legato anche alle strategie che si stanno delineando per il settore del turismo, dell’artigianato e del commercio». Tutti temi, come ha ricordato proprio l’assessore regionale al Turismo, su cui Orizzonte Comune ritiene si debba lavorare per costruire anche nell’Isola uno sviluppo credibile.

