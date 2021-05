Harry ripete che vuole "una riconciliazione" con la sua famiglia, ma a tener conto dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Oprah Winfrey - la seconda dopo le deflagranti dichiarazioni fatte a marzo assieme alla moglie Meghan Markle - sarà piuttosto difficile che la frattura tra i duchi di Sussex e Buckingham Palace si ricomponga. In un programma sul tema della salute mentale trasmesso su Apple Tv, il secondogenito di Diana e Carlo, oggi 36enne, ha ripetuto le accuse alla famiglia reale (che avrebbe maltrattato lui e Meghan) confidando di aver abusato di alcol e droga "tra i miei 28 e 32 anni", di aver sofferto di ansia e attacchi di panico dopo la morte della madre e di non aver ricevuto alcun aiuto soprattutto dal padre, un principe Carlo descritto come freddo e distaccato. Ne sarebbe uscito solo grazie alla moglie che gli consigliò di rivolgersi a uno psicoterapeuta, ma anche lei, ha raccontato Harry, non stava bene. Tanto che nel gennaio 2019, gli avrebbe confidato di volersi togliere la vita.

Altro che riconciliazione, dunque. Se un riavvicinamento poteva ipotizzarsi dopo l’incontro dello scorso aprile con il padre Carlo e il fratello maggiore William in occasione del funerale del nonno Filippo, con quest’altro carico di accuse piombate sulla famiglia reale sembra ormai impossibile un riavvicinamento tra la coppia fuggita in California e gli augusti parenti.

Dietro il ripetuto cannoneggiamento su Buckingham Palace, dicono i detrattori, ci sarebbe la strategia di Meghan che, massimamente furba e ambiziosa, punta a una grande visibilità e sogna una luminosa carriera politica.

Niente di quello a cui ambiva invece l’altra americana che, ben più di Meghan Markle, ha fatto tremare i Windsor. Era l’11 dicembre 1936 quando Edoardo VIII, primogenito del defunto re Giorgio V, abdicò dopo 323 giorni dall’incoronazione annunciando al mondo, in un drammatico comunicato radiofonico letto personalmente, di voler sposare la donna che amava. Wallis Simpson, donna di gran classe, americana e divorziata, era tanto odiata dalla famiglia reale (la regina madre Mary la definiva "infimo dell’infimo") quanto devota al suo uomo. Per scongiurare l’abdicazione era arrivata persino a scrivere una lettera, inviata al primo ministro Stanley Baldwin, in cui annunciava, "con enorme dispiacere", di aver abbandonato "ogni intenzione di sposare Sua Maestà". Il premier avrebbe dovuto consegnare la missiva al re, ma non lo fece facendo in modo così che Edoardo VIII - che per il governo inglese, chiamato a fronteggiare la crisi costituzionale innescata dalla decisione del sovrano, era ormai divenuto troppo ingombrante - non venisse distolto dal proposito di lasciare il trono. Cosa che fece senza alcun tentennamento abdicando a favore del fratello minore Albert - padre della futura regina Elisabetta II, che fu incoronato col nome di Giorgio VI - e sposando Wallis il 3 giugno 1937, in Francia, quando lei riuscì ad ottenere il divorzio dal secondo marito.

In tanti, adesso, si stanno esercitando sul rintracciare le affinità tra Meghan Markle e Wallis Simpson. La biografa Ingrid Sewar racconta che il principe Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta scomparso lo scorso 9 aprile a 99 anni, dopo l’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale "paragonava" la moglie del nipote alla donna che aveva convinto re Edoardo a rinunciare al trono. Al contrario, la scrittrice e giornalista Anna Pasternak, autrice di un libro dedicato a Wallis Simpson, non trova fra le due alcuna analogia. "Wallis non offese la regina e tentò in ogni modo di migliorare i rapporti con la famiglia reale. Meghan, invece, si è comportata da ingrata". Per il resto, a parte la comune nazionalità americana, l’essere divorziate, il condiviso amore per la maison Givenchy, la predilezione per gli abiti smanicati e le gonne a corolla - non v’è granché. Wallis conquistò il cuore di un re. Meghan ha sposato invece un uomo fuori dalla linea diretta di successione al trono (è sesto dopo il padre Carlo, il fratello William e i tre figli di questi). Il grande amore è bastato alla prima; basterà anche alla moglie di Harry?

