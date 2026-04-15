«Nella mia carriera ho registrato molti messaggi di compleanno. Questa è la prima volta in cui ne faccio uno per me stessa».

Si apre così, con una nota di profonda intimità, il video-annuncio pubblicato in francese e inglese sui canali social di Céline Dion. Una delle voci più iconiche della storia della musica internazionale torna a farsi sentire, e lo fa con tanta emozione da bucare lo schermo.

«Mi siete mancati così tanto. Quest’anno riceverò il più grande regalo della mia vita. Avrò l’opportunità di vedervi, di esibirmi per voi ancora una volta a Parigi da settembre».

Ha scelto il giorno del suo 58esimo compleanno per fare il regalo più grande ai milioni di fan che non hanno mai smesso di aspettarla. Con gli occhi lucidi e un sorriso che spazza via anni di ombre, la star canadese ha ufficializzato il suo ritorno: dieci concerti presso La Défense Arena di Parigi, programmati tra settembre e ottobre 2026.

Il buio della malattia

Questo ritorno arriva dopo quattro anni durissimi, segnati dalla diagnosi di una malattia rara e incurabile: la “Sindrome della persona rigida”. Una patologia neurologica che le ha provocato spasmi in tutto il corpo, compromettendo la capacità di camminare e, soprattutto, l’uso delle corde vocali.

Era il 2020 quando lo stop forzato del “Courage World Tour”, inizialmente dovuto alla pandemia, si trasformò in un incubo che la costrinse definitivamente a letto, obbligandola a cancellare ogni impegno. Un calvario documentato con brutale onestà nel film del 2024 “Io Sono: Céline Dion”, dove l’artista si è mostrata senza filtri nella sua vulnerabilità. Ma proprio da quella fragilità è emerso un animo puro e d’acciaio: «Sto bene, mi sto prendendo cura della mia salute, sto cantando tanto e ovviamente anche ballando. Lo amo tantissimo», ha dichiarato nel video, rassicurando il mondo intero.

Il primo vero segnale di rinascita è arrivato nel luglio del 2024. In una Tour Eiffel illuminata a festa per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Céline ha incantato il mondo con una versione magistrale dell’“Hymne à l’amour” di Édith Piaf. Una performance capace di riaccendere le speranze dei fan di rivederla presto sui grandi palcoscenici mondiali.

D’altronde, la storia di Céline è fatta di vette insuperabili. Dagli esordi in Québec alla consacrazione globale negli anni ’90, la sua voce ha unito generazioni. È stata la regina delle power ballad con l’immortale My Heart Will Go On (colonna sonora di Titanic), ha dominato le classifiche con capolavori come Falling into You e ha saputo onorare la grande chanson française. Una carriera da centinaia di milioni di dischi che l’ha resa un mito vivente.

Dion non è nuova alle grandi sfide: tra il 2003 e il 2019 ha riscritto la storia dell’intrattenimento a Las Vegas con le residency più redditizie di sempre. Ma questa volta è diverso. Non si tratta di record, ma di una rinascita.

«Parigi sono pronta»

«Negli ultimi anni ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentilezza e il vostro amore. Mi avete aiutata in modi che non posso nemmeno descrivere, e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto. Anche nei momenti più difficili voi eravate lì per me».

Oggi Céline è pronta a riprendersi il suo posto con uno show spettacolare curato dal designer Willo Perron. Sarà un’esperienza live che includerà i suoi più grandi successi, sia in francese che in inglese.

«Sono così felice, sono forte, lo sento dentro di me. Ovviamente un po’ nervosa, ma non vedo l’ora di fare questo passo con voi».

L’attesa è già febbrile. La notte del 30 marzo, la Torre Eiffel si è illuminata con un messaggio che sa di promessa: «Paris, je suis prête» (Parigi, sono pronta), mentre tra le vie della città risuonavano le note di I’m Alive, Encore Un Soir e My Heart Will Go On.

«Vi voglio bene e ci vediamo presto».

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