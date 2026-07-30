La data di uscita è ufficiale, il 19 novembre, e i pre-order sono partiti, anche se tra i fan c’è ancora un po’ di diffidenza. Dopo 13 anni, però, è tutto veramente pronto per Gta 6, a mani basse il videogioco più atteso di sempre. Si tratta dell’ultimo capitolo della celebre saga della Rockstar, l’ottavo principale e il sedicesimo considerando espansioni e spin-off. Sarà ambientato nello stato fittizio di Leonida, ispirato alla Florida e che avrà come punto di riferimento principale Vice City, ispirata ovviamente a Miami.

La lunga attesa

Dopo il grande successo di Gta 5, ambientato a San Andreas (vale a dire Los Angeles e California meridionale) e uscito nel 2013, i fan della saga di Grand Theft Auto chiedevano a gran voce un sequel. Dopo anni di indiscrezioni, solamente nel 2022 la Rockstar ha confermato lo sviluppo del videogioco. Lo sviluppo preliminare sarebbe iniziato addirittura nel 2014, ovvero un anno dopo l’uscita del quinto capitolo. Solamente dal 2020, però, il team ha iniziato a lavorarci sul serio, in seguito al lancio di Red Dead Redemption 2, altro gioco open world della Rockstar che ha ottenuto enorme consenso tra i gamer.

In seguito alla conferma di uno sviluppo a buon punto nel 2022, sul web iniziarono a comparire addirittura i primi leak, ma solamente nel 2023 – con l’uscita del primo trailer – fu presentato ufficialmente al mondo Gta 6. Nessuno però avrebbe pensato che ci sarebbero voluti altri tre anni per poterlo giocare. Inizialmente la prima data d’uscita annunciata era stata fissata per l’autunno del 2025. Si è passati poi a maggio 2026 e infine la data definitiva del 19 novembre. Considerati anche i pre-order non dovrebbe variare, ma con Gta 6 non si sa mai. In tutti questi anni la grande attesa tra gli appassionati ha creato anche un meme virale sul web: “è successo X prima di Gta 6” riferito ad eventi improbabili che invece sono accaduti proprio prima dell’uscita del gioco. Per esempio: “Il mio amico si sposa prima di Gta 6”.

Aspettative

Non c’è solo grande attesa, ovviamente, ma anche e soprattutto grandi aspettative per l’ultimo capitolo di una saga che in passato ha rivoluzionato il mondo del videogame grazie alla sua giocabilità open world. Solamente nel giorno di lancio dei pre-order, Gta 6 avrebbe raggiunto le 39 milioni di copie vendute, facendo incassare alla Rockstar ben 3 miliardi di dollari. Numeri destinati ad aumentare, anche perché sono diversi i fan diffidenti che preferiscono aspettare direttamente il 19 novembre. E sono anche tanti quelli delusi, perché la grande novità è che il gioco sarà solo digitale: niente più disco, nemmeno nella copia fisica da acquistare in negozio. All’interno della custodia, infatti, ci sarà solamente il codice per scaricarlo sulla propria console. In generale però prevalgono le grandi aspettative, tanto che negli Stati Uniti alcune aziende avrebbero annunciato la chiusura nella settimana di uscita di Gta 6 per evitare conflitti tra i dipendenti che avrebbero chiesto ferie per poterci giocare.

Gta 6 sarà disponibile inizialmente solo per Play Station 5 e Xbox Serie X e S. Riprenderà le ambientazioni di Miami e della Florida, come nel primo capitolo del 1997, in Gta Vice City del 2002 e in Vice City Stories del 2006. Lì però si poteva esplorare la Miami degli anni ‘80, questa volta, invece, sarà una Miami moderna e attuale. La grande novità è l’introduzione della prima protagonista femminile della saga non opzionale. La trama del gioco infatti seguirà le vicende di Lucia Caminos e di Jason Duval. Per scoprire se ne è valsa la pena aspettare 13 anni bisognerà attendere il 19 novembre.

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