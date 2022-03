Oggi è la “giornata mondiale del...”. Dopo i puntini di sospensione si apre un mondo di possibilità. Potrebbe essere il giorno dedicato alla poesia, all’ambiente, alla libertà ma anche al bacio o alla nutella. Ormai c’è l'imbarazzo della scelta in un lunghissimo elenco in cui si spazia dalle tematiche e ricorrenze più importanti a quelle meno conosciute e a volte un po’ frivole. La lista delle giornate mondiali, riconosciute a livello internazionale, è sempre più ricco ed è in costante aggiornamento. Solo nel 2022 su 365 giorni oltre 220 avranno una dedica speciale.

La prima giornata mondiale fu istituita dall’Organizzazione delle nazioni unite nel 1950 per celebrare i diritti dell’uomo (fissata il 10 dicembre), dopo che due anni prima l’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva adottato la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Da allora le date riservate a eventi o temi particolari si sono moltiplicate, il calendario dell’Onu ne prevede ben 160, molte sono state istituite dalle agenzie specializzate come Fao, Unesco o Unicef. L’obiettivo è individuare un momento dell’anno per promuovere temi e progetti delle singole organizzazioni, cercando di far maturare nella popolazione e nei vari governi una certa consapevolezza su problemi specifici, con lo scopo finale di cercare di incentivare interventi per trovare valide soluzioni. Solitamente sono gli Stati membri (spesso su richiesta di altre associazioni di volontariato) a proporre l’istituzione di una giornata mondiale, poi l’Assemblea generale stabilisce se adottare o meno la proposta. Accanto alle date legate a eventi storici, questioni umanitarie, ambientali o culturalmente rilevanti, ce ne sono tantissime ispirate a occasioni commerciali o comunque con valenza differente. E, anche senza il sigillo dell’ufficialità istituzionale, ogni anno vengono celebrate da migliaia di persone in tutto il mondo (ad esempio la giornata internazionale del bacio fissata il 13 aprile o quella della risata). Nell’era dei social creare una simile ricorrenza è semplice e veloce, spesso basta un semplice hastag o un post virale perché il popolo della Rete stabilisca una nuova data speciale. A prescindere dal tema, dunque, le giornate mondiali ci accompagnano quasi quotidianamente.

Un calendario con due Giornate mondiali (foto V. Pinna)

Le date

Si inizia a Capodanno con una giornata dedicata alla pace, poi ecco una data per la neve e il 17 è la festa della pizza che quest’anno ha coinciso con il Blue monday (il terzo lunedì di gennaio) ovvero il giorno più triste dell’anno. Infine il 27 è il giorno della Memoria, per non dimenticare le vittime della Shoah.

Febbraio oltre al giorno degli innamorati, nel suo calendario ha una data per i single e una per i gatti. Il 4 è dedicato alla lotta al cancro, e ancora ci sono la giornata della vita, del Ricordo delle Foibe ma anche quella celebrativa della nutella e della radio.

A marzo spicca l’8 dedicato alla donna, ma ci sono anche giorni a più temi come il 21: giornata mondiale della poesia, delle foreste e dei boschi e contro le discriminazioni razziali. Il 27 è dedicato alla terra (su proposta del WWF) ma anche al teatro e il 31 c’è persino la giornata del backup (in un’epoca in cui si fa tutto, o quasi, online non poteva mancare un momento per celebrare il salvataggio dei dati, spesso una vera salvezza).

Il 1 aprile è per tradizione la giornata degli scherzi (pesce d’aprile) mentre il 2 c’è subito un tema serio come la consapevolezza dell’autismo. E ancora la giornata della salute, del disegno, della terra, del jazz, del libro e persino un italianissimo “carbonara day” per tutti i buongustai.

Maggio è un mese ricchissimo di date da segnare in rosso sul calendario: si parte con la festa del lavoro, poi c’è quella della libertà di stampa, per la diversità culturale, i musei ma anche quella delle api e un’altra contro il tabacco. E ancora quella dedicata alla risata, di Star wars e addirittura il 5 maggio (ben lontano dall’ode napoleonica ma di chiara ispirazione pandemica) è stato dedicato alla pulizia delle mani.

Giugno oltre alla Festa della Repubblica, offre giornate dedicate ai genitori, alla bicicletta, agli oceani, alle vedove, alla sicurezza alimentare e anche al sushi.

A luglio non poteva mancare la giornata del bikini. E poi quella internazionale del bacio, dell’amicizia, una dedicata a Nelson Mandela e anche agli Ufo.

Agosto ha la giornata delle stelle (il 10 San Lorenzo) ma anche quella in ricordo delle vittime di terrorismo e contro la tratta degli schiavi. E ancora il giorno del cane e quello dei mancini.

Settembre dedica una giornata alla carità e una all’alfabetizzazione, alla sicurezza del paziente e alla prevenzione dei suicidi. Ma c’è pure il giorno della rabbia.

A ottobre spazio ai vegetariani, agli insegnanti e alla posta. Si va avanti con la giornata per l’alimentazione, con quella dedicata alle Nazioni Unite e infine alla pasta.

Novembre ha le date che celebrano la gentilezza (il 13), gli studenti e il terzo lunedì dedicato alla filosofia. Ancora un giorno per le vittime della strada, per l’infanzia e la televisione. Mentre il quarto giovedì del mese ecco il black friday, nato negli Stati Uniti in occasione dell’avvio degli acquisti natalazi e ormai diffuso in tutto il mondo.

Dicembre si apre con la giornata mondiale per la lotta all’Aids, prosegue con quella per il volontariato e i migranti, infine i diritti umani e contro la corruzione.

Fin qui le principali, ma il calendario è molto ricco e articolato.

