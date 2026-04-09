Cagliari, Cus Cagliari e Quartu. Tre squadre per altrettante categorie (Serie A, B e C regionale) sognano di tornare in Sardegna con la Coppa Italia in valigia. Non sarà facile, ma una volta arrivati così vicino al traguardo è lecito crederci. Il fine settimana cerchiato in rosso è quello che va da giovedì 9 a domenica 12 aprile con le Final Eight e le Final Four del futsal femminile italiano. La Sardegna c’è con una squadra per ogni categoria, a testimoniare il buon livello raggiunto dal movimento isolano. Il teatro sarà la regione Lazio, con i palazzetti di Roma e dintorni che ospiteranno tutte le gare delle tre competizioni.

Il Cagliari

Le prime a scendere in campo saranno le rossoblù di Moreno Giorgi per la coppa di Serie A. Il Cagliari si è qualificato grazie al piazzamento in campionato a fine girone d’andata. Dopo un inizio stagione non semplice, complice una squadra rivoluzionata in estate, le rossoblù si stanno confermando sui livelli dello scorso anno. Sono in piena lotta per un posto nei playoff scudetto e ora sono attese dall’appuntamento delle Final Eight che, per chi gioca a futsal, è sempre una bella festa e un bel traguardo a prescindere da come andrà. Il Cagliari è atteso da una sfida tutt’altro che semplice contro la Women Roma. Nei due incroci in campionato hanno sempre vinto le giallorosse seconde in classifica: 4-1 nell’andata a Fiano Romano e 5-8 nel ritorno al PalaConi. Calcio d’inizio in programma giovedì 9 aprile alle 21. L’eventuale semifinale si disputerà sabato. Domenica alle 20:45 la finalissima al PalaCesaroni di Genzano.

Il Cus

Per la Coppa Italia di Serie B ci sarà invece il Cus Cagliari. In questo caso le universitarie si sono qualificate attraverso le fasi eliminatorie. Prima hanno eliminato l’Oristanese con un doppio successo (5-2 all’andata e 3-1 al ritorno) tra ottobre e dicembre. La formazione allenata da Argento non ha invece disputato gli ottavi di finale. L’avversaria sarebbe dovuta essere l’Athena Sassari lo scorso 18 gennaio, ma complice la rinuncia al campionato delle sassaresi è arrivata la vittoria a tavolino per 6-0 regalando così l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia di Serie B al Cus Cagliari. L’avversario sarà il Levante Caprarica, formazione salentina che occupa la vetta del girone C (le sarde sono tutte nell’A) e che punta alla doppietta: vittoria del girone e della coppa. Al Cus il compito di impedirlo è firmare un’impresa che sarebbe storica. Il quarto di finale si giocherà venerdì 9 aprile alle 17. Sabato le semifinali, domenica alle 17 la finalissima.

Quartu

La squadra femminile del Quartu è nata ad inizio stagione ma è già super ambiziosa. Lo dimostra il mercato importante con giocatrici che hanno calcato i parquet di Serie A, ultima Fabiana Vecchione arrivata dal Cagliari. In campionato sono prime ma dovranno vedersela fino alla fine con il Decimoputzu, formazione battuta anche nella finalissima di Coppa Italia regionale con un bel 3-0 firmato dalla doppietta di Manca e da Lorrai. Il Quartu un trofeo se lo è già portato a casa, ma ora sogna lecitamente quello nazionale. Nella fase nazionale ha superato il primo triangolare, battendo sia l’Energy Saving (4-2 in trasferta) sia il Freedom (4-1 in casa). Nei quarti di finale sono invece stati decisivi i tiri di rigore contro le abruzzesi del Martinsicuro. Dopo il 2-1 del PalaBeethoven, le biancorosse sono andate sotto 1-0 nei regolamentari della gara di ritorno. L’equilibrio è durato fino ai rigori, dove le quartesi hanno avuto la meglio qualificandosi per la Final Four. Sabato 11 aprile ci sarà la sfida contro il Bologna alle ore 15. In palio la finalissima del giorno dopo contro una tra Atletico Città di Taranto e FB5 Team Rome.

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