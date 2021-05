“Cagliari è affascinante per i suoi estremi. È brillante ma sporca, turistica ma autentica, intellettuale e comune, lucida ed esuberante su un isolato, ruvida e abbandonata dietro l'angolo”.

Kyre Chenven, californiana, vede il capoluogo così: pieno di contrasti, mai completamente sbocciato, capace di colpirti con luoghi di grande bellezza e subito dopo ferirti con un'urbanistica scioccante.

Chenven è una scenografa che ha lavorato per anni nel mondo della moda, soprattutto a New York. Lì ha conosciuto Ivano Atzori, nato a Milano ma di origini sulcitane, cittadino del mondo e artista specializzato nella street art e nell'arte contemporanea. Si sono innamorati, hanno creato una famiglia, e cinque anni fa si sono lasciato il passato alle spalle ed hanno deciso di trasferirsi a vivere a Santadi dove hanno creato Pretziada, un'azienda originalissima che reinterpreta l'artigianato sardo e ne fa oggetti di design venduti in tutto il mondo. Per farlo ospitano creativi internazionali per brevi residenze, li fanno immergere nella storia e cultura della Sardegna, poi creano un oggetto in collaborazione con un artigiano sardo. Così accadono alcune magie: la tradizione si mescola con l'innovazione, le culture si contaminano, gli artigiani sardi scoprono traiettorie nuove di mercato e crescono, gli oggetti si evolvono e approdano nei grandi attici di Manhattan o nelle ville di Malibù.

Ma nel contempo si racconta la Sardegna, si fa una straordinaria promozione turistica. E non solo perché arrivano nell'Isola nomi come Andrea Branzi, icona internazionale nel mondo del design, ma soprattutto perché Kyre sa raccontare. E' una delle cose che sa fare meglio e infatti pubblica articoli per molte riviste internazionali e scrive storie bellissime nel sito di Pretziada.

“Promuoviamo il patrimonio del territorio attraverso parole, fotografia e una collezione di oggetti di design realizzati con artigiani locali, questa è la nostra missione”, raccontano loro. Ricerca e narrazione, produzione e promozione.

Il racconto di Cagliari è interessante perché la città viene osservata e giudicata con occhi limpidi, senza pregiudizi. Non ci sono pagliuzze a condizionare lo sguardo.

“Arrivando nel porto di Cagliari, ora protetto dalle onde del Mediterraneo, via Roma ti guarda come una famiglia ben vestita, arenata in linea retta, sorridente con capelli lucidi e denti lucidi”, racconta Kyre. “Gli edifici sono sia aggraziati che risoluti, con i loro balconi intagliati e civettuole, le loro colonne orgogliose e larghe e una fila di palme davanti a loro, che soffia nella brezza come stelle filanti dritte.

Solo quando ti avvicini inizi a vedere rughe e macchie: le ampie bocche dei portici sono piene di cavità di insegne sgargianti, sedie e tavoli di plastica, cartelloni pubblicitari ingialliti che ti fanno cenno di entrare nelle strade laterali. Le colonne sono sporche della sporcizia del traffico. C'è spazzatura per terra”, evidenzia. “I negozianti sono annoiati e disinteressati, vendono il più facile ed economico a orde di spedizionieri storditi. Il porto è una lunga distesa di spazio pubblico ben curato ma vuoto: piazze di pietra bianca, parcheggi ordinati, sculture commissionate, fontane, file di barche a vela allegre legate al molo. Ai tempi di D.H. Lawrence questo era il centro della vita della città. Via Roma, dopotutto, si trova alla base di un ripido pinnacolo roccioso che è il centro storico”.

“Sebbene oggi la città, come tutte le metropoli, sia circondata dal frastuono delle auto”, spiega l'imprenditrice-scrittrice statunitense, “inevitabilmente è meglio esplorarla a piedi, con pazienza e determinazione. Cagliari, dopotutto, è una città degli estremi. Il suo fascino è discreto e di dimensioni umane: un balcone, una curiosa vetrina, il modello ruvido e vario delle strade di pietra. Ma di tanto in tanto, e senza preavviso, ti ritrovi di fronte a una vista inaspettata e mozzafiato dell'ampia distesa del mare più profondo e piatto, delle pianure che svaniscono nelle dolci colline settentrionali, di un mosaico di fabbriche e industrie marittime, delle paludi costellate di fenicotteri. È probabile che, dopo aver camminato tutto il giorno, inciamperai di nuovo nella stessa piazza da cui sei partito e rimuginerai sulla minuziosità di questa città. Il giorno dopo, sicuro di aver conquistato l'assetto della città nel tuo girovagare, trovi un angolo completamente nuovo di cui non avevi capito l'esistenza”.

Poi ci sono le note dolenti: “In effetti, l'urbanistica di Cagliari è tremenda, se non del tutto inesistente”, scrive Kyre Chenven. “La città è stata costruita su se stessa per secoli e gli attuali amministratori sembrano felici di continuare senza sforzo lungo questo percorso accidentato. I ghetti sorgono come scheletri di cemento a pochi isolati dall'unica spiaggia della città, graziose case a schiera cedono improvvisamente il posto a magazzini fatiscenti, il sarto più prestigioso dell'isola condivide lo stesso marciapiede di catene di negozi che vendono lingerie e abbigliamento anonimo per bambini. "La terra e il mare sembrano entrambi cedere, esausti, alla testa della baia: la fine del mondo. E alla fine di questo mondo inizia Cagliari, e su entrambi i lati, improvvise colline serpeggianti".

© Riproduzione riservata