Non si conosce ancora la data d’arrivo in Italia del nuovo capolavoro di animazione del maestro e fondatore dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. “Come vivere?”, uscito in Giappone il 29 luglio 2023, sarà distribuito nel nostro Paese dalla Nexo Digital, ma la data d’uscita nelle sale è ancora top-secret. Dopo essersi ritirato dal cinema nel 2013, il maestro è tornato con un’opera che racconta le vicende di Umi Matsuzaki, una giovane studentessa che vive in una cittadina costiera del Giappone.

Umi è una ragazza determinata e indipendente, come tutte le “eroine” dei film di Miyazaki, che nonostante la giovanissima età si prende cura dei fratelli minori e della casa dopo la morte dei genitori. Un giorno, Umi incontra Shun Kazama, un ragazzo che condivide con lei la passione per il mare. I due ragazzi si innamorano e insieme iniziano a scoprire il mondo che li circonda.

"Come Vivere?" è un film che parla di crescita, amore e amicizia. È un racconto poetico e commovente che esplora il significato della vita e della felicità. Miyazaki, con il suo stile inconfondibile, crea un mondo fantastico e affascinante, dove la natura è protagonista e dove i sogni possono diventare realtà. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, dove ha ricevuto una lunga standing ovation. La critica ha elogiato la bellezza delle animazioni, la profondità della storia e la sensibilità del messaggio che ancora una volta filtra dai disegni del principale fondatore dello Studio Ghibli.

Oltre che da Hayao Miyazaki, lo studio cinematografico giapponese era stato aperto nel 1985 a Tokyo da Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. Negli anni è diventata una delle più importanti società di animazione al mondo. I suoi film sono spesso ambientati in mondi fantastici e fiabeschi, ma affrontano anche temi importanti e hanno come protagonisti sempre dei giovanissimi ragazzi, che rappresentano la speranza e il futuro del mondo. Tra gli oltre 20 film prodotti spiccano “Nausicaä della Valle del Vento” (1984), Il Castello nel Cielo (1986), Il mio vicino Totoro (1988), La città incantata (2001), Ponyo sulla scogliera (2008) e Si alza il vento (2013). Isao Takahata è stato un altro tra i grandi maestri dell’animazione moderna: i suoi film sono stati spesso più realistici e drammatici di quelli di Miyazaki. Il suo capolavoro assoluto è stato “La Principessa Splendente”, interamente realizzato con la tecnica dell’acquerello.

