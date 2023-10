La vittoria: questa sconosciuta. Anche stavolta l’Hermaea Olbia è costretta a rinviare l’appuntamento col primo successo stagionale.

Questo pomeriggio, tra le mura amiche del GeoPalace, la squadra di Dino Guadalupi si è arresa all’Esperia Cremona, a segno con un netto 3-0 nel match della 3ª giornata della A2 femminile di volley. Reduci dalle sconfitte con Mondovì e San Giovanni in Marignano, le galluresi non sono riuscite a imporsi nei momenti clou del match, una gara piuttosto equilibrata, com’è facile intuire anche dai parziali con cui la formazione ospite ha portato a casa il bottino pieno.

Cremona si è imposta 25-23, 25-20, 25-22 dopo un’ora e 20’ di gioco, conquistando i 3 punti e lasciando alle biancoblù solo l’amaro in bocca per una sfida che poteva essere gestita in un altro modo. Fatta eccezione per il punto colto contro Mondovì al debutto in campionato, l’Hermaea ha raccolto finora, in quello che è il decimo anno consecutivo in cadetteria, ben poco.

Al prossimo turno, sul campo della matricola assoluta Costa Volpino, le olbiesi possono centrare la prima vittoria, ma serviranno determinazione e lucidità. Tutto quanto è mancato finora.

© Riproduzione riservata