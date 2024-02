Seconda vittoria consecutiva e -1 dalla salvezza. L’Hermaea Olbia ha ripreso a correre, e grazie al successo casalingo sull'Altafratte Padova, successivo a quello esterno sul Volley Pescara, conquista altri 3 punti fondamentali per confermare la categoria.

Venete sconfitte 3-0 con parziali 25-18, 25-17, 25-18 al termine della sfida della 4ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley, giocata ieri al GeoPalace. Un risultato che vale quota 22 in classifica e il -1 dal quinto posto, primo utile per salvarsi. Con la possibilità di balzare fuori dalla zona retrocessione già al prossimo turno grazie allo scontro diretto con la Vtb Fcredil Bologna.

Intanto, Dino Guadalupi si gode la vittoria. «La squadra è stata in grado di eseguire bene ciò che serviva per fare risultato. Rispetto a quanto avevamo studiato in settimana il livello dell'avversario è stato un po' più basso: merito nostro, ma anche nella loro squadra, evidentemente, non tutto è andato per il verso giusto», spiega il coach dell’Hermaea analizzando l’andamento della partita.

«Nei primi due set siamo andati sciolti, mentre nel terzo Padova ha provato a rientrare alzando l'intensità e facendo calare la nostra percentuale d'attacco: a quel punto c’è stata una reazione, dopo il time out abbiamo alzato anche noi il livello riprendendo in mano la partita», aggiunge l’allenatore delle galluresi. Che conclude: «Prenderemo spunto dalle cose che non hanno funzionato perfettamente per salire ancora di livello».

