Il mercato dell’Hermaea Olbia prosegue con l’acquisto di Laura Pasquino. In vista del prossimo campionato di A2 femminile di volley, il club gallurese ha deciso di affidare le chiavi della regia della sua squadra alla giocatrice comasca, classe 2002 e reduce dall’esperienza in A1 col Volley Bergamo.

Cresciuta nel settore giovanile dell'Orago, Pasquino ha debuttato in cadetteria con la Green Warriors Sassuolo nel 2019; a seguire le esperienze con Lpm Bam Mondovì ed Esperia Cremona, fino al Volley Bergamo, per un totale di 22 presenze e la conquista della salvezza. “La proposta dell’Hermaea mi è subito sembrata interessante: negli ultimi anni ho accumulato molte esperienze, e non vedo l’ora di poter mettere in pratica a Olbia tutto ciò che ho imparato”, dice Pasquino.

«Qui ho trovato tutti molto professionali, appassionati e determinati a fare del loro meglio per garantire il successo della squadra: percepisco una grande energia e tanta voglia di lavorare e crescere insieme», aggiunge la nuova giocatrice biancoblù. Che conclude: «Dal punto di vista personale spero di continuare a migliorare le mie abilità di gioco e di poter fare nuove esperienze, mentre alla squadra auguro di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che si riserva la società e andare anche oltre per poter ricavare qualche soddisfazione in più».

© Riproduzione riservata