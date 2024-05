A questo giro, l’Hermaea Olbia potrebbe stupire tutti e giocare d’anticipo: stando ad alcune indiscrezioni, Dino Guadalupi sarebbe a un passo dalla riconferma, notizia che l’anno scorso arrivò ai primi di luglio.

Pare, infatti, che in vista dell’undicesimo campionato consecutivo di A2 femminile di volley il club gallurese voglia trattenere il coach brindisino, che in 3 stagioni in biancoblù ha collezionato un playoff, una poule promozione e una salvezza, e che a fine torneo, un mesetto fa, aveva manifestato la disponibilità a firmare per il quarto anno. L’annuncio è atteso nei prossimi giorni, dopodiché l’Hermaea inizierà a programmare il mercato, cosa che, di solito, è abituata a fare con calma.

Giocare d’anticipo anche nella costruzione del roster presenta diversi vantaggi, come, ad esempio, la possibilità di confermare chi si è distinto nella precedente stagione. Anche perché le giocatrici – vedi la palleggiatrice Dana Schmit, ufficializzata giusto ieri dalla Lpm Bam Mondovì – hanno iniziato a guardarsi intorno, e confermare parte della squadra che ha finito in crescendo l’ultimo torneo offrirebbe garanzie che lo scorso anno sono mancate nella prima parte del campionato, condizionando il resto della stagione.

© Riproduzione riservata