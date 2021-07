Ammesso il ricorso dell’Hermaea Olbia contro l’esclusione da parte della Commissione di ammissione ai campionati: la squadra di Dino Guadalupi sarà regolarmente ai nastri di partenza della A2 di volley femminile.

Bocciato inizialmente per la mancanza di alcuni requisiti, riguardanti nello specifico il campo di gioco delle partite ufficiali, il club gallurese ha risolto positivamente la questione delle strutture e festeggia la partecipazione a quella che sarà l’ottava stagione di fila in cadetteria.

"La Volley Hermaea Olbia comunica che il ricorso relativo alla mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 Femminile ha ricevuto esito positivo da parte del Giudice di Lega: la società biancoblu è dunque ammessa al torneo ", recita la nota emessa stamattina. Indicato come campo di gioco principale il PalaDeiana di Olbia e, come sede opzionale, il PalaSport di Golfo Aranci, per i quali è stata provata la sussistenza dei requisiti richiesti.

"Eravamo estremamente fiduciosi sull'esito del ricorso: i fatti ci hanno dato ragione. Ora – dice il presidente Gianni Sarti – ci concentriamo sulla preparazione e sull'avvio della nuova stagione".

