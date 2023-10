E sono tre. Sconfitta nelle prime due giornate da Mondovì e San Giovanni Marignano, l’Hermaea Olbia cede all’Esperia Cremona al terzo turno del campionato di A2 femminile di volley, ed è costretta a fare mea culpa per una sfida che poteva finire diversamente.

Ieri, al GeoPalace, la formazione ospite si è imposta 25-23, 25-20, 25-22, parziali che lasciano intendere un match equilibrato, nel quale la squadra di Dino Guadalupi – tra le cui fila spicca l’opposto Virginia Adriano, mvp con 14 palloni messi a terra – è mancata nei momenti clou.

«Potevamo fare qualcosa in più: questo è un campionato di altissimo livello, in cui non esistono partite scontate», conferma il libero biancoblù Sophie Blasi. «Loro sono state brave a metterci in difficoltà nei momenti cruciali, ma la squadra ha comunque mostrato dei progressi rispetto alla gara di domenica scorsa contro Marignano. La nostra pre season è stata fatta con poche amichevoli, ma non deve essere una giustificazione: torneremo in palestra per migliorarci in vista dei prossimi appuntamenti».

Domenica le galluresi, fanalino di coda del girone B con un punto – strappato al tie-break al Mondovì – saranno di scena sul campo della matricola Costa Volpino, che in classifica precede a quota 4 e vorrà rifarsi in casa dopo la sconfitta subita dal Volley Melendugno.

