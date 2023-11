Dopo essersi sbloccata in casa, l’Hermaea Olbia vola in Lombardia a caccia della prima vittoria esterna della stagione.

Reduce dal successo sull’Offanengo, la squadra di Dino Guadalupi abbandona l’ultimo posto in classifica e va a far visita domenica all’Orocash Picco Lecco, in occasione della 6ª giornata della A2 femminile di volley, per dare continuità al risultato di mercoledì. «Siamo davvero felici della vittoria, è stata una partita straordinaria, in cui abbiamo dimostrato grande unità d’intenti: eravamo determinate, e questa è stata una delle chiavi del nostro successo», dice la centrale Islam Gannar, tra le grandi protagoniste del successo sull’Offanengo con 15 punti.

«Nelle prime quattro partite abbiamo incontrato delle difficoltà a esprimerci sugli stessi livelli, e credo che la mancanza di coesione e di precisione abbia influenzato le prestazioni. Tuttavia, abbiamo riconosciuto queste carenze e ci siamo impegnate a migliorare», aggiunge la 19enne giocatrice biancoblù. «A Lecco troveremo una squadra agguerrita: per batterla dovremo concentrarci sul nostro muro difesa, evitando di concedere spazi e opportunità, e sfruttare al massimo le opportunità in attacco. Sarà importante – conclude Gannar –mantenere alta la concentrazione per tutta la partita e giocare al massimo delle nostre capacità».

Fischio d’inizio alle 17: al Palazzetto Comunale “Al Bione” arbitrano Galtieri e Giglio.

