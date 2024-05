Prime ex giocatrici dell’Hermaea Olbia al centro del volley mercato della A2 femminile di volley. Si tratta di Martina Ghezzi e di Francesca Parise: la prima ha firmato con l’Oro Cash Picco Lecco, e sarà dunque avversaria delle galluresi il prossimo anno, mentre la seconda divorzia dall’Offanengo e si guarda intorno.

Non è escluso che la schiacciatrice ligure, trasferitasi in Lombardia a gennaio, torni a indossare la maglia biancoblù nella prossima stagione: nei 6 mesi trascorsi in Gallura Parise aveva giocato poco, tanto da chiedere e ottenere la risoluzione dell’accordo col club per accasarsi all’Offanengo, ma non è detto che in futuro possa trovare più spazio.

Comunque sia, la prima mossa dell’Hermaea sarà, da copione, l’ufficializzazione del coach. L’allenatore uscente Dino Guadalupi ha dichiarato che sarebbe disponibile a firmare per il quarto anno: la palla passa, adesso, alla società, che non è nota per giocare d’anticipo. Al contrario, l’Hermaea è solita muoversi sul mercato in ritardo rispetto agli altri club, e la sensazione è che quest’anno non farà eccezione.

© Riproduzione riservata