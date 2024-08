L’Hermaea annuncia il gradito ritorno a Olbia di Piia Korhonen. Dopo 4 anni, l’opposto finlandese, pilastro della sua Nazionale da 10 anni, torna a vestire la maglia biancoblù.

«Sono davvero felice di tornare», dice lei. «Quando ho giocato contro l’Hermaea lo scorso anno ho sentito tanto calore e affetto nei miei confronti, il che ha reso molto semplice la scelta di tornare. La mia prima esperienza è stata nel 2020, e non me la sono potuta godere a pieno per via del Covid: anche per questo non vedo l’ora di poter affrontare la prossima stagione a Olbia».

Reduce dall’esperienza alla Cbf Balducci Hr Macerata, dopo la priva volta gallurese, valsa 18 presenze e 309 punti realizzati, Korhonen è volata in Francia, al Pays d’Aix Venelles, per poi tornare in Italia col Volley Soverato. A seguire Macerata. “In questi anni sono cresciuta e ho imparato a conoscere meglio sia i miei punti di forza che le mie debolezze come giocatrice, e anche la lingua italiana”, interviene ancora la nuova “vecchia” giocatrice dell’Hermaea.

«Il mio obiettivo per la prossima stagione è crescere il più possibile dal punto di vista individuale e aiutare il club a raggiungere tutti i suoi obiettivi. Ci sono diversi volti familiari nella squadra e nello staff e sono molto felice di questo», conclude Korhonen.

Per completare il roster che affronterà la prossima A2 femminile di volley manca, a questo punto, una sola giocatrice. Facile che venga annunciata prima di Ferragosto, in tempo per la preparazione precampionato che dovrebbe iniziare dopo il 20 agosto.

