Per rilanciarsi nella corsa per la poule promozione l’Hermaea Olbia ha bisogno di un risultato importante già domenica sul campo della Trasporti Bressan Offanengo.

Reduce dalla sconfitta subita in rimonta al tie-break dalla Nuvolì Altafratte Padova, la squadra di Dino Guadalupi si presenterà al PalaCoim di Offanengo in occasione della 6ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley con la motivazione in più del riscatto del kappaò-beffa del GeoPalace, che ha frenato le galluresi nella parte bassa della classifica con 20 punti e 3 di distacco dalla zona promozione. “L’ultima partita non è andata come volevamo: dopo i primi due set molto buoni Padova è riuscita, grazie anche a un paio di cambi, a metterci in difficoltà, velocizzando il gioco e trovando dei colpi che non siamo state in grado di neutralizzare”, spiega il libero dell’Hermaea Sophie Blasi.

“In settimana abbiamo analizzato la gara, siamo consapevoli dei punti di forza che costituiscono la nostra identità e su cui dobbiamo appoggiarci quando siamo in difficoltà”, aggiunge la giocatrice bolognese, alla seconda stagione in biancoblù. “Contro Offanengo mi aspetto una partita complicata: loro sono una squadra solida, ben organizzata e con giocatrici di esperienza. Per portare a casa il risultato – conclude Blasi – sarà importante giocare libere mentalmente, mantenendo alta la concentrazione e l’intensità, e imporre il nostro gioco fin dall’inizio”.

Squadre in campo alle 17: dirigono il match gli arbitri Simone Magnino e Antonio Testa, al video check Michele Buonaccino D’Addiego.

