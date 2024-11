Trasferta da dimenticare. Dopo la brutta sconfitta interna subita dalla Futura Giovani Busto Arsizio, l’Hermaea Olbia rimedia una sconfitta altrettanto brutta sul campo della Nuvolì Altafratte Padova.

L’1-3 della 5ª giornata della A2 femminile di volley vale alla squadra di Dino Guadalupi il terzo kappaò in trasferta ma anche la terza sconfitta consecutiva in campionato, un risultato che, oltre a inchiodare le galluresi al penultimo posto del Girone B con 3 punti, accende un campanello d’allarme nell’ambiente per la conduzione di una gara che sull’1-1 sembrava potesse prendere un’altra piega. “È stata una partita molto altalenante, in alcuni momenti abbiamo fatto molto bene e tutto ci riusciva, in altri abbiamo fatto molta fatica non riuscendo a uscire da alcune situazioni”, spiega Laura Partenio.

«Quello che dovremo migliorare è proprio questo: trovare costanza e gestire nella migliore maniera possibile le situazioni difficili che sicuramente incontreremo. Probabilmente – si rammarica il capitano dell’Hermaea – questa non è stata la migliore partita della Nuvolì: avremmo potuto approfittarne ma non ci siamo riuscite».

