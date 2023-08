C’è un arbitro sardo nella Serie A di pallavolo: è Riccardo Faia, cagliaritano, che dalla prossima stagione sarà in pianta stabile nel massimo campionato.

Trentasei anni, ha già esordito (non in ruolo) nella categoria, dirigendo una sfida a marzo del 2022. Il suo ingresso da arbitro Fipav nel 2009, a livello territoriale, per poi sfondare in ambito nazionale nel 2015, quando ha iniziato il suo percorso in Serie B, culminato con la direzione delle finali di Coppa Italia dello scorso aprile.

Ora il grande salto: diventerà così l’unico arbitro sardo in Serie A. L’ultima promozione, infatti, risale al 2005, e un direttore di gara dell’isola manca nel massimo campionato dal 2016.

