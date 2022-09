Ventiquattro anni dopo l'Italvolley torna campione del mondo.

Dopo aver dominato dal primo all'ultimo incontro il mondiale di pallavolo, gli azzurri hanno piegato in finale a Katowice i padroni di casa della Polonia che inseguivano il terzo titolo iridato di fila.

La vittoria è arrivata in rimonta: prima un set perso dai ragazzi di De Giorgi – nel 1998 giocatore e oggi allenatore -, poi il dominio con 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-2).

Gli azzurri sono arrivati in finale avendo vinto tutti i match disputati: prima i tre del girone eliminatorio (tutti con il risultato di 3-0) contro Canada, Turchia e Cina, poi gli ottavi contro Cuba per 3-1, i quarti di finale contro i campioni olimpici della Francia per 3-2 e la semifinale contro la Slovenia per 3-0. Un anno fa l'oro europeo, ora il quarto mondiale della storia dell'Italvolley.

LA CRONACA – De Giorgi conferma la squadra che ha battuto la Slovenia con capitan Simone Giannelli e Yuri Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, Gianluca Galassi e Simone Anzani al centro, Fabio Balaso è il libero. Il primo set va avanti punto a punto, poi l'Italia riesce a portarsi avanti fino al 21-17 ma un inspiegabile blackout consente alla Polonia di mettere a segno un parziale di 8-1 e aggiudicarsi la prima frazione 25-22.

Il secondo set comincia in salita per gli azzurri ma la reazione del sestetto allenato da De Giorgi non tarda ad arrivare: l'Italia ritrova gioco e consistenza al servizio recuperando uno svantaggio di -4 e pareggiando i conti dei set (25-21). Il terzo set è tutto di marca azzurra che sbaglia sempre meno e mette in seria difficoltà la Polonia bicampione del mondo. L'Italia è in pieno controllo e anche il quarto set vede il dominio degli azzurri che scrivono una nuova pagina di storia dello sport italiano.

(Unioneonline/D)

