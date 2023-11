Dopo aver piegato la “big” Montecchio, sconfitta al GeoPalace 3-1 in rimonta, l’Hermaea Olbia va a fare visita domani alla Cbf Balducci Macerata nel turno infrasettimanale valido per la 9ª e ultima giornata di andata del Girone B della A2 femminile di volley.

Le marchigiane condividono con Montecchio e Cremona la vetta della classifica con 19 punti, a +9 sulle galluresi, ma i numeri non spaventano le ragazze di Dino Guadalupi. «La squadra sta mostrando dei progressi evidenti, che nelle ultime quattro partite sono stati tramutati anche in punti. L’ultima vittoria è giunta contro un avversario di altissima caratura, di fronte al quale abbiamo giocato senza timori reverenziali: l’importante era creare la consapevolezza che lavorando in questo modo possiamo crearci la possibilità di lottare contro tutti», premette il coach dell’Hermaea presentando la sfida di domani.

«Affronteremo una squadra completa: ha qualità, fisicità ed esperienza, oltre a ottime doti in seconda linea e in regia. Ovviamente, metteremo a punto la nostra organizzazione tattica con l’obiettivo di contenere la loro forza, ma al tempo stesso – aggiunge Guadalupi – dovremo essere aggressivi sui nostri fondamentali e pensare principalmente al nostro gioco».

Squadre in campo al Banca Macerata Forum alle 20.30.

