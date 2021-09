Quarta ma felice. L'Hermaea Olbia manca il podio del 6° Torneo Valchiavenna, sconfitta nella finalina per il 3° posto dalla Millenium Brescia, avversaria nel prossimo campionato di A2 di volley femminile, ma torna a casa col sorriso sul volto per la bella esperienza.

Stasera, al PalaMaloggia di Chiavenna, la formazione lombarda s’è imposta 3-0 al termine di un match equilibrato, come raccontano i parziali dei set persi dalla squadra di Dino Guadalupi 25-19, 25-20, 25-21. Per la cronaca, come nella semifinale di sabato contro Busto Arsizio l’Hermaea ha dovuto fare a meno del suo libero titolare Caforio, fermata da un infortunio.

A margine del torneo il club gallurese ha voluto omaggiare la corregionale Alessia Orro, impegnata nella stessa competizione con la maglia del Vero Volley Monza, con la consegna della nuova maglia di rappresentanza biancoblù. A proposito del Monza, le brianzole hanno conquistato il titolo imponendosi nella finale del Torneo Valchiavenna, giocata dopo la finalina, contro l’altra squadra di Serie A1 coinvolta nel quadrangolare, quel Busto Arsizio al cospetto del quale in semifinale l’Hermaea si era arresa solo al tie-break.

Da domani le olbiesi riprenderanno la preparazione in vista dell'esordio in campionato, fissato per domenica 10 ottobre, in casa, contro la neopromossa Aragona.

