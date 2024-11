L’Hermaea riparte dalla vittoria in casa del Melendugno: niente di meglio della netta affermazione sul campo di una delle prime della classe per prepararsi ad affrontare la capolista Itas Trentino, di scena domenica a Olbia.

«Tornare alla vittoria è stato molto importante, fondamentale ovviamente per la classifica e per il morale, perché vincere ci ha anche restituito consapevolezza del nostro valore: conquistare tre punti in trasferta non è mai scontato, soprattutto su un campo difficile come il loro e contro una squadra di alto livello», spiega il libero biancoblù Sophie Blasi all’antivigilia della sfida dell’8ª giornata della A2 femminile di volley.

«Trento è là, in cima alla classifica. Una squadra solida, ben organizzata, con giocatrici importanti e probabilmente con obiettivi altrettanto importanti», aggiunge la giocatrice bolognese a proposito del match con l’imbattuta primatista del Girone B. «Per conquistare punti dobbiamo essere noi stesse, aggressive e senza paura di fare il nostro gioco. Sarà fondamentale mantenere la concentrazione alta e giocare con coraggio, rischiando quando è il momento di farlo».

Intanto, la gara interna con l’Offanengo, rinviata per impraticabilità del campo due settimane fa e valida per la 6ª giornata di campionato, verrà recuperata mercoledì alle 15.30. «Giocare due partite così ravvicinate è molto impegnativo, ma per fortuna giocheremo in casa, dunque almeno dal punto di vista logistico saremo avvantaggiate rispetto ai nostri avversari», commenta Blasi. «Inoltre, il sostegno dei nostri tifosi è sempre un valore aggiunto. Il nostro obiettivo, quando prepariamo la partita durante gli allenamenti, è sempre quello di finalizzare al massimo, quindi – conclude il libero dell’Hermaea – sarà importante conquistare punti preziosi».

Hermaea Olbia-Itas Trentino sarà arbitrata da Dalila Villano e Riccardo Faia: squadre in campo alle 17 al GeoPalace.

