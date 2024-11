“Non c’è due senza tre”, recita il famoso proverbio. Ed è quello che spera l’Hermaea, che arriva al recupero con la Trasporti Bressan Offanengo forte dei successi colti contro il Melendugno in trasferta e l’Itas Trentino in casa.

In particolare, la vittoria di domenica ai danni della capolista, imbattuta fino alla sfida del GeoPalace, carica l’ambiente in vista del match in programma domani a Olbia, valido per la 6ª giornata della A2 femminile di volley. “La partita con Offanengo rappresenta uno scontro diretto: affrontiamo una squadra che può contare su una identità di gioco ben precisa e che sta ottenendo ottimi risultati”, dice il coach dell’Hermaea Dino Guadalupi presentando la gara con la formazione lombarda, che in classifica con 13 punti nel Girone B precede le galluresi di 4 lunghezze. “Anche loro fanno del muro difesa uno dei loro punti di forza, e il risultato, probabilmente, sarà determinato dalla crescita nella fase di cambio palla”.

L’incontro riprenderà da dove era stato interrotto lo scorso 10 novembre per le infiltrazioni d’acqua dal tetto del GeoPalace, ovvero dal 5-4 per l’Hermaea nel primo set. Ingresso libero.

Squadre in campo alle 15.30: arbitrano Azzurra Marani e Dalila Viterbo, al videocheck Damiano Vincis.

