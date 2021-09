Emma Raducanu ha vinto gli US Open.

La diciottenne britannica, di origini rumene e cinesi, ha battuto la 19enne canadese Leylah Fernandez 6-4, 6-3 a New York.

È diventata così la prima giocatrice delle qualificazioni a vincere un titolo del Grande Slam e anche la più giovane dopo la russa Maria Sharapova, che ha vinto Wimbledon a 17 anni nel 2004.

Raducanu, n.150 nella classifica mondiale, a questi US Open ha vinto le sue dieci partite, qualificazioni comprese, per 20 set a 0. L'ultima ad aver ottenuto un traguardo così "perfetto" agli US Open era stata Serena Williams nel 2014.

