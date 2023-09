Come due anni fa. Jannik Sinner contro Alexander Zverev per un posto tra i migliori otto nell’ultimo Slam stagionale, gli Us Open in corso a New York.

Nel 2021, anno di grazia di Zverev, vinse il tedesco. Ma il giovanissimo azzurro è cresciuto e ora tante cose sono cambiate, tanto che l’altoatesino parte, seppur di poco e nel contesto di un match equilibrato, con i favori del pronostico.

C’è un altro italiano che oggi è impegnato negli ottavi di finale a Flushing Meadows: per Matteo Arnaldi, classe 2001, il compito è proibitivo. Il tennista ligure il suo torneo lo ha già vinto, entrando per la prima volta tra i primi 16 di uno Slam e facendo l’ingresso nella top 50 del ranking mondiale. Oggi affronta Carlos Alcaraz, assieme a Djokovic il grande favorito del torneo.

Già delineati i due quarti della parte bassa del tabellone: Djokovic affronterà l’americano Fritz, poi c’è il derby statunitense tra Tiafoe e la nuova giovane stella del tennis mondiale, Shelton.

(Unioneonline/L)

