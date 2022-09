Matteo Berrettini non gioca bene, soffre tantissimo ma alla fine batte l’ostico spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 39 Atp, e stacca il pass per i quarti di finale degli Us Open.

Il tennista romano si impone in 3 ore e 46 minuti di gioco con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2.

Partenza molto diesel per Berrettini, in grande difficoltà: va subito sotto di un set e un break, ma non si perde d’animo e piazza subito il controbreak, riuscendo a portare il set al tiebreak, che domina per 7-2. Nel terzo set l’azzurro domina, ma quando la strada sembra in discesa accusa un nuovo passaggio a vuoto in battuta che gli costa il quarto set. Si decide tutto al quinto: Berrettini va subito avanti 2-0 ma subisce il controbreak dello spagnolo, piazza immediatamente il nuovo break e chiude 6-2.

“Sono davvero orgoglioso perché non ho iniziato la partita come avrei voluto, ero indietro un set e un break, ma sono riuscito a lottare anche grazie al mio team che ha continuato a incoraggiarmi e mi ha dato energia. Lui giocava molto bene, io ero un pochino stanco", le parole di Berrettini.

Ora l’azzurro dovrà alzare l’asticella se vuole vincere il suo quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud, numero 7 al mondo e numero 5 del seeding viste le assenze in questo torneo di Zverev infortunato e Djokovic non vaccinato.

Anche Jannik Sinner è impegnato negli ottavi a Flushing Meadows, affronterà il bielorusso Ivashka con cui parte favorito.

